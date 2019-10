Inter-Borussia D., dalle 21.00 La Diretta le formazioni ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19:49

Dopo il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga e la sconfitta di Barcellona, servono i 3 punti all'Inter di Antonio Conte per risalire la china della classifica e portarsi quanto meno vicino alle prime due posizioni, che valgono al termine delle 6 giornate il passaggio agli ottavi di finale. Questa sera a San Siro arriva il Borussia Dortmund, protagonista fin qui di un buon girone che l'ha visto dapprima pareggiare in casa con i catalani e poi andare a vincere nettamente in Repubblica Ceca.(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. All.: Conte.(4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Weigl, Brandt; Hazard. All.: Favre.