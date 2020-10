Inter-Borussia, Thuram si cerca su Google: «Ecco il mio documento»

«Documenti per favore». E invece della patente, la ricerca su Google. Sul profilo del Borussia Mönchengladbach che questa sera affronterà l'Inter per l'esordio in Champions League, il simpatico siparietto tra uno steward di San Siro e Marcus Thuram, stellina del club tedesco. Il 23 enne nato a Parma e figlio di Lilien si vede nella foto mentre mostra una ricerca su Google con il suo nome, come se avesse dimenticato i documenti a casa e volesse confermare così la sua identità. Va specificato che il profilo Twitter del club tedesco gioca spesso sull'ironia e forse dietro questo tweet c'è uno scherzo social che qualcuno, però, pare non aver gradito. «Siete tedeschi precisi solo quando siete in Germania? Se il protocollo Covid19 richiede un documento d'identificazione, voi dovete esibire il documento di identificazione, non uno screen del telefono»

