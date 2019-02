Inter e Bologna scendono in campo alle ore 18 della domenica in un match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, che non stanno di certo vivendo un brillante momento di forma. I nerazzurri vengono dalla sconfitta di misura subita in casa del Torino, che ha acceso non poche polemiche nell'ambiente dei milanesi; ben peggiore la situazione del Bologna, malamente umiliato dal Frosinone nello 0-4 del Dall'Ara in occasione della scorsa giornata di campionato.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic; Cedric, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Soriano, Pulgar, Poli; Orsolini, Santander, Palacio.

Super classica del calcio italiano, la partita tra Inter e Bologna, sulla cui panchina torna oggi dopo 10 anni Mihajlovic, si è già giocata 71 volte, con 40 vittorie dei nerazzurri, 21 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. L'ultima volta che i felsinei hanno sbancato San Siro correva la stagione 2012/2013, 0-1 con gol di Gilardino; 2-1 per i padroni di casa il risultato della sfida dello scorso campionato, con Eder e Karamoh a segno dopo il momentaneo pareggio emiliano con Palacio.

