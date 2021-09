Inter-Bologna alle 18 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

Sabato 18 Settembre 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 12:02

Lasciate andare le delusioni per la sconfitta all'ultimo con il Real Madrid in Champions League, l'Inter è di nuovo pronta per tornare in campo per la quarta giornata di Serie A. Alle 18, i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic (a pari punti) con un obiettivo: non perdere il treno delle prime tre della classe dopo il mezzo passo falso a Genova contro la Sampdoria. Perché i campioni d'Italia, nonostante il cambio in panchina, vorrebbero proprio continuare a sognare e ripetere l'impresa dello scorso anno. Dal canto loro, però, i felsinei hanno già fermato l'Atalanta (non in uno stato di gran forma, è vero) in casa prima della sosta per le nazionali. Insomma, non è mica detta l'ultima parola. Per quella c'è il campo, e il pallone.

SEGUI LA DIRETTA DI INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna, le probabili formazioni

A dispetto di tutto, e dati i tanti impegni, Inzaghi dovrà per forza ricorrere a un po' di sano turnover. Il primo rimescolamento si vedrà in attacco con l'inedita coppia, tutta argentina, formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. I due compagni di nazionale dopo la staffetta delle prime uscite, avranno il compito di guidare il reparto offensivo dell'Inter, con il Toro che farà rifiatare Edin Dzeko. Ma non solo: anche a centrocampo, le mosse del piacentino vanno verso dei cambiamenti. Arturo Vidal prenderà il posto sulla trequarti di Hakan Calhanoglu, mentre sulla fascia destra Denzel Dumfries correrà al posto di Matteo Darmian. Danilo D'Ambrosio sarà il terzo in difesa per dare la possibilità ad Alessandro Bastoni, acciaccato, di riprendersi del tutto.

Non ci dovrebbero essere molti cambi, invece, nel Bologna di Mihajlovic, che presenterà almeno 10/11 della formazione che è scesa in campo dal primo minuto contro il Verona nella scorsa giornata. L'unico avvicendemento dovrebbe essere sulla trequarti: al fianco di Riccardo Orsolini e Roberto Soriano non ci sarà Musa Barrow, ma Nicola Sansone. Marko Arnautovic dovrebbe prendere posto in attacco come unica punta, mentre la diga centrale sarà formata come di consueto da Nicolas Dominguez e da Mattia Svanberg, che contro l'Hellas ha messo a segno anche la prima rete di stagione. Tra i pali Lukasz Skorupski, coppia di centrali Gary Medel-Kevin Bonifazi.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 33 D'Ambrosio; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Bologna è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà visibile da desktop al sito ufficiale del colosso britannico o sull'app ufficiale se la si vuole guardare da device mobili (smartphone, tablet, ecc.).