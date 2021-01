Inter-Bc Partners, entra in campo Gianluca Vialli con la sua Tifosy Ltd

Sono settimane importanti per il futuro dell'Inter. Continua la due diligence di Bc Partners sui conti nerazzurri, ma ora secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il fondo avrebbe trovato un alleato speciale. Si tratta della società Tifosy Ltd, piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza su temi di finanza straordinaria fondata da Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, e dall'ex campione di calcio, Gianluca Vialli e con la presenza di diversi altri soci. Da quanto risulta, Tifosy starebbe agendo come consulente sul possibile passaggio azionario della società nerazzurra nella trattativa tra Bc Partners e Suning. Ad assistere il responsabile del fondo inglese, il manager greco, Nikos Stathopoulos nelle trattative sarebbero Marco Re (ex Cfo della Juventus) e Fausto Zanetton. Da ricordare che Tifosy ha già esperienza nel settore delle operazioni di finanza nel calcio. Nell’ultimo periodo ha affiancato come advisor Alexander Knaster nell’acquisto del Pisa e aveva trattato l'acquisizione della Sampdoria (affare poi sfumato). Adesso entra in scena con l'Inter. A metà febbraio si avrà conferma sulla volontà di Bc Partners di voler comprare le quote di maggioranza del club. Per un cambio di proprietà, ancora una volta, epocale.

Ultimo aggiornamento: 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA