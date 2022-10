L'Inter sfida il Bayern, Inzaghi: «Faremo una gara seria. Lukaku? Speriamo di riaverlo prima della sosta»

Già qualificata agli ottavi come seconda, l’Inter chiude la fase a gironi con la trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern. I nerazzurri non avranno a disposizione D’Ambrosio, Brozovic, Dzeko e Lukaku. «Come siamo cambiati rispetto alla gara di andata (sconfitta per 2-0 a San Siro il 7 settembre, ndc)? Siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. In Germania non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio contro una delle migliori squadre d’Europa. Vogliamo fare una gara seria, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro una squadra molto forte e con una rosa profonda», ha detto Simone Inzaghi. Per poi soffermarsi sui due infortunati illustri: «Romelu ha avuto un problema alla cicatrice nella partita di sabato. Dovrà rimanere a riposo qualche giorno e verrà rivalutato a fine settimana. Un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro in questo periodo. Speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic speriamo possa tornare domenica». L’Inter non avrà anche Dzeko. In attacco potrebbe giocare Mkhitaryan alle spalle di Correa: «In attacco Edin ha preso una botta, Correa e Lautaro Martinez stanno bene e abbiamo due ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano. Onana o Handanovic in porta? Onana. Samir non è disponibile, ma lavorerà per tornare a disposizione quando torneremo in Italia».