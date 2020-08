© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 5.5Si fa beffare dal tiro ravvicinato di Havertz.GODIN 6.5Tiene in gioco Havertz sul 2-1 dei tedeschi, ma è l’unica disattenzione.DE VRIJ 6.5Puntuale quando deve allontanare la palla dalla difesa.BASTONI 6.5Ormai è un punto fisso di questa Inter.D’AMBROSIO 5.5Diaby gli fa venire, in diverse occasioni, i capelli bianchi.BARELLA 7Un gran gol di esterno per regalare il vantaggio ai nerazzurri.BROZOVIC 6Pressa alto, ma ogni tanto deve rincorrere i portatori di palla del Bayer.GAGLIARDINI 6Corre molto, contrasta, non si tira indietro.YOUNG 6.5Disputa una bella gara. Sempre presente nelle azioni pericolose dell’Inter.LUKAKU 7.5Segna nella nona gara di fila di Europa League, tra Everton e Inter, ed è record.LAUTARO MARTINEZ 6Qualche spunto interessante, ma niente di più.MOSES 6Cerca di aiutare l’Inter in fase offensiva.ERIKSEN 6.5Ottimi suggerimenti, a dimostrazione che ora può essere utile a gara in corso.SANCHEZ 5.5Si divora, appena entrato, il terzo gol.CONTE 7Porta l’Inter in semifinale, ora è a due gare dal sogno.HRADECKY 7Sul 2-0 salva su Lukaku, mantenendo in vita il Bayer. Nella ripresa si ripete su Sanchez.L. BENDER 5Young è un incubo per tutto il match.TAH 6Cerca di tenere a galla la difesa dei tedeschi.TAPSOBA 5.5Il duello con Lukaku è suggestivo, ma sul 2-0 si fa sorprendere dall’attaccante belga.SINKGRAVEN 6Non ha paura di gettarsi su ogni pallone.PALACIOS 5.5I ritmi sono alti e lui a tratti va in affanno.BAUMGARTLINGER 6In mezzo prova a farsi sentire.HAVERTZ 6.5Riapre il match con il gol del 2-1.DEMIRBAY 5.5Fa troppo poco per aiutare il Bayer.DIABY 6.5Cresce molto con il passare dei minuti.VOLLAND 5È mancato il suo guizzo.BAILEY 5.5Non sempre pericoloso.AMIRI 6Entra in campo con la giusta intensità.WENDELL 6Corre molto, ma non basta.BOSZ 6La sua squadra lotta, ma non ce la fa.