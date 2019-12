Inter-Barcellona, i voti: Lukaku segna, ma poi di sbaglia tanto. Il giovane Fati chiude il match

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Si distende a inizio gara su un diagonale di Carles Perez, ma non può nulla quando l’attaccante segna lo 0-1 da due passi.GODIN 5.5Sfortunato nel duello con Vidal in occasione del vantaggio catalano.DE VRIJ 5.5Si fa beffare da Carles Perez. Non capita spesso di vederlo in difficoltà.SKRINIAR 6Il migliore dei tre. Controlla le folate offensive di Wagué.D’AMBROSIO 6Crea superiorità numerica in attacco con le sue scorribande e sfiora l’1-1 con un colpo di testa.VECINO 5.5Dà la sensazione di giocare in maniera troppo frettolosa.BROZOVIC 5.5Queste sono gara difficili da giocare, sbaglia qualche pallone.BORJA VALERO 6Ha molta tecnica, il migliore dei tre centrocampisti nerazzurri.BIRAGHI 5Ancora una gara sottotono da parte sua. Va subito al tiro, ma non è un giocatore che incide molto nel gioco dell’Inter.LUKAKU 5.5Segna subito, ma è in fuorigioco. Poi, serve molti assist ai suoi compagni di squadra e poco prima dell’intervallo risponde a Carles Perez. Male nella ripresa quando si divora il 2-1.LAUTARO MARTINEZ 6.5Confeziona il gol di Lukaku difendendo il pallone da Todibo.CONTE 5.5Fa di tutto per battere il Barcellona, ma si dovrà accontentare dell’Europa League.NETO 6Reattivo sia su Biraghi sia su Lautaro Martinez. È Lukaku a batterlo da fuori area.TODIBO 5Corteggiato dal Milan, a San Siro è un vero disastro.UMTITI 5Lautaro Martinez e D’Ambrosio lo sorprendono spesso.LENGLET 5.5Meglio in fase difensiva, ma si divora il raddoppio da solo in area davanti ad Handanovic.RAKITIC 6.5Prova a mettere ordine in mezzo al campo.WAGUÉ 5.5Vince i duelli con Biraghi, ma si ferma davanti a Skriniar.VIDAL 6.5Potrebbe essere uno dei rinforzi dell’Inter a gennaio, ma intanto il cileno partecipa in qualche modo allo 0-1 del Barcellona.ALENÀ 6.5Giocatore interessante, dotato di una buona visione di gioco.JUNIOR FIRPO 5.5D’Ambrosio lo tiene a bada senza problemi.GRIEZMANN 6.5Suo il passaggio in area per Vidal da dove arriva il gol di Carles Perez.CARLES PEREZ 7Spaventa subito l’Inter con un diagonale insidioso e sblocca il risultato solo davanti ad Handanovic.SUAREZ 6Partecipa alla vittoria del Barcellona a San Siro.DE JONG 6Mette ordine, come solo lui sa fare.FATI 6.5Chiude il match con l’1-2. Ha molto talento.VALVERDE 6.5I diffidenti pensavano che fosse poco interessato al match, ma il suo Barcellona resta il Barcellona anche senza Messi.