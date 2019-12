Inter-Barcellona, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincere contro il Barcellona, già matematicamente primo nel girone e qualificato per gli ottavi di finale, per accedere alla fase ad eliminazione diretta della competizione: questo l'unico obiettivo dell'Inter nella sfida di questa sera a San Siro al cospetto dei catalani. Nelle 5 gare disputate, 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per i ragazzi di Conte, che hanno dunque l'opportunità di coronare un ottimo inizio di stagione in campionato col superamento della prima fase di Champions.(3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte(4-3-3) Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleñá; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde