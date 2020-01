Inter-Atalanta, i voti: Handanovic salva i nerazzurri, Muriel spreca il rigore

Ultimo aggiornamento: 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 8Salva l’Inter parando il rigore a Muriel a 3’ dalla fine.GODIN 5.5Gioca meglio nel primo tempo, poi si perde.DE VRIJ 6Il solito guardiano del muro difensivo nerazzurro.BASTONI 5.5Costringe Ilicic a cambiare zona del campo perché dalle sue parti lo sloveno non passa. Ma nel finale è sciagurato quando commette fallo in area su Malinovskiy.CANDREVA 5Difende e riparte, ma nella ripresa si fa anticipare da Gosens sul gol del pari.GAGLIARDINI 5.5Attende molto gli avversari senza preoccuparsi di farsi vedere in attacco.BROZOVIC 6Mette ordine a centrocampo controllando anche l’impeto dell’Atalanta.SENSI 6Meno qualità del solito, ma senza sbagliare.BIRAGHI 5.5Non affonda molto in fase offensiva.LUKAKU 6Quando dà il pallone a Lautaro Martinez, dimostra di conoscerlo a memoria.LAUTARO MARTINEZ 6.5Gli bastano quattro minuti per trafiggere Gollini.CONTE 5.5La sua squadra ha la pecca di non chiudere il match.GOLLINI 5.5Si fa sorprendere dal siluro di Lautaro Martinez che gli passa sotto le gambe.TOLOI 5Beffato da Lautaro Martinez in occasione del vantaggio. Handanovic gli nega il pari, poi non è veloce sul tap-in.PALOMINO 5.5Troppo irruente. Questa volta sbaglia qualcosa anche lui.DJIMSITI 6Non è sempre preciso, ma si rifà col passare dei minuti.HATEBOER 5.5Non combina molto. Dalla sua parte, all’Atalanta manca qualcosa.DE ROON 6Con accanto Pasalic, prova a fare tutto lui.PASALIC 5Abituato a giocare più avanti, si vede che non è nella zona del campo preferita.GOSENS 6.5Segna il gol del pareggio beffando Candreva.ILICIC 6In difficoltà fin da subito sia con Bastoni sia poi con Godin. Poi entra nell’azione del pari.GOMEZ 6Costretto a tornare sulla sua trequarti per recuperare qualche pallone, è però l’unico che prova a fare qualcosa.ZAPATA 5Rientra da un lungo infortunio, non è ancora in forma.MALINOVSKIY 7Centra il palo e si procura il rigore.MURIEL 4Sbaglia il rigore della vittoria.GASPERINI 6Va via da San Siro con l’amaro in bocca.ROCCHI 5Si perde il rigore per l'Atalanta nel primo tempo e sull'1-0: placcaggio di Lautaro su Toloi. E il Var Irrati non lo aiuta