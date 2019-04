Inter-Atalanta, le pagelle: male Perisic e Politano, Ilicic inventa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE INTERHANDANOVIC 6Dà sempre sicurezza all’Inter, anche se non deve fare grandi parate.D’AMBROSIO 5Annullano un gol a Vecino per un suo fuorigioco. Poi, va in difficoltà contro Castagne.MIRANDA 6Il brasiliano cerca di non fare rimpiangere de Vrij.SKRINIAR 5Provvidenziale quando mura una conclusione di Ilicic, ma non riesce sempre a tenerlo.ASAMOAH 5.5Corre tanto, ma crea confusione. Male nella ripresa.GAGLIARDINI 5.5Prova a contrastare de Roon e Freuler.BROZOVIC 6Cerca di darsi da fare prima di arrendersi per una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra.POLITANO 6Cerca in qualche modo di impensierire la difesa dell’Atalanta.VECINO 6Inizia bene da trequartista, arretra in mediana quando si fa male Brozovic.PERISIC 5È tornato il Perisic di qualche mese fa. La sua prestazione è troppo altalenante.ICARDI 5.5Partecipa molto al gioco, ma sullo 0-0 sbaglia un gol davanti a Gollini.NAINGGOLAN 6Presente quando l’Inter attacca, ma il belga sembra avere perso velocità.BORJA VALERO 6Prova a fare il suo con la solita esperienza.SPALLETTI 6Resiste all’Atalanta, ma la sua Inter fa fatica a costruire gioco.GOLLINI 6.5Abile nel chiudere lo specchio della porta a Icardi.MANCINI 6.5Non si fa intimorire da Perisic.DJIMSITI 6Si perde Icardi quando l’argentino si divora un gol davanti a Gollini.PALOMINO 7Una prestazione eccellente, senza sbavature. Non regala agli avversari nemmeno un centimetro.HATEBOER 6Dalle sue parti arrivano pochi pericoli per l’Inter.DE ROON 6Frenato un po’ dalla marcatura stretta che gli riservano i due mediani interisti.FREULER 6Pronti via e si becca un giallo. Poi, ci mette la sua solita grinta, anche se si fa vedere con pochi inserimenti offensivi.CASTAGNE 6.5Ci mette molto impegno e manda in tilt D’Ambrosio.GOMEZ 5Non riesce a incidere come vorrebbe. A inizio ripresa non arriva su un cross basso di Ilicic.PASALIC 5Non fa molto né da trequartista alle spalle di Ilicic né quando avanza come falso nueve.ILICIC 7Si trova in ogni zona del campo e prova a portare a spasso gli avversari. A volte, ci riesce pure.MASIELLO 6Entra in campo e non commette errori.GASPERINI 6Si sente la mancanza di Zapata.