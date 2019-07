Inter, arriva la vittoria ai rigori con il Psg e Conte può sorridere

Ultimo aggiornamento: 16:19

Finisce con un successo ai rigori la tournée asiatica dell’Inter, che ora rientrerà in Italia. A Macao vince l’Inter 7-6 dagli 11 metri. Decisivo un super Handanovic, bravo a respingere i tiri di Aouchiche e Zagre. Nei 90’ era finita 1-1: al gol di Kehrer, al 41’, nell’unica disattenzione difensiva dei nerazzurri risponde Longo al 94’. Questo si rivela essere l’unico gol di un attaccante dell’Inter in Asia, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester United e quella ai rigori con la Juventus (1-1 al 90’, autorete di De Ligt). Antonio Conte continua ad aspettare almeno due attaccanti dal mercato, ma in attesa che questo avvenga si deve accontentare di Perisic ed Esposito, che partono titolari e poi di Longo che subentra nel corso della partita. Nel primo tempo l’Inter appare brillante nel 3-5-2 di Conte: al gioco manca soltanto profondità. La difesa è attenta, ma paga la prima gaffe del match: i nerazzurri vanno sotto. Nella ripresa Perisic ha subito l’occasione per pareggiare, ma Areola respinge la conclusione del croato. Poi, ci prova anche Barella, ma Areola è ancora una volta attento. Al 65’ il debutto di Godin, arrivato questa estate a parametro zero dall’Atletico Madrid. Quando tutto sembra finito, segna Longo in pieno recupero con un tiro che beffa Areola non impeccabile nell’occasione. Dagli 11 metri vince l’Inter e Conte può sorridere.