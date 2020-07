© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione sarà. Il centrocampo nerazzurro cambierà molto, arriveranno giocatori esperti ma anche calciatori giovani e promettenti, come preteso dai vertici. In questi anni la proprietà dell'Inter ha inseguito sempre i migliori calciatori italiani e, secondo i programmi del club, il prossimo colpo dovrà essere. Il talento classe 2000 ha da tempo accettato il quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione e ora aspetta l'intesa definitiva tra le due società (c'è una bozza di accordo sui 35-38 milioni di euro più bonus) per siglare il suo contratto. Entro fine mese è atteso un vertice decisivo tra l'ad Marotta e il presidente Cellino. Sul piatto pure un giovane della primavera nerazzurra, che potrebbe fare il percorso inverso. Intanto l'ad Marotta ha smentito una trattativa per. «È sicuramente un giocatore importante - le sue parole a SkySport prima della sfida con la Roma-, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano, però noi non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo».