Insigne, niente stangata: una giornata di squalifica e multa. Tre turni a Barak

Non è arrivata la stangata per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, espulso durante l'ultima giornata contro l'Inter, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con un solo turno di squalifica «per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose». All'esterno partenopeo, che salterà quindi Lazio-Napoli in programma domenica sera alle 20.45, anche 10 mila euro di multa.

È andata decisamente peggio ad Antonin Barak: il centrocampista del Verona è stato fermato per tre giornate «per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra». La mezzala di Juric non sarà disponibile per le partite contro Fiorentina, Inter e Spezia.

