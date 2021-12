NAPOLI - Il Napoli rischia di perdere Lorenzo Insigne a causa del Covid. Il capitano azzurro non si è allenato a causa di sintomi influenzali. Ha effettuato un primo tampone antigenico dall'esito dubbio e si sottoporrà a molecolare nel pomeriggio. Spalletti non avrà Insigne domani sera contro lo Spezia che chiuderà il girone d'andata di Serie A per i partenopei.