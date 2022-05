Insigne commosso in tv: «Nessun rimpianto, farò sempre il tifo per il Napoli»

Una giornata indimenticabile. Per chi era allo stadio e per chi era davanti alla tv. Insigne day o Insigne story, fate voi. Napoli-Genoa è stata l'ultima partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona per il capitano azzurro. E lui, a fine partita, ha trattenuto con difficoltà le lacrime davanti alle telecamere: «Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti allo stadio a incitarmi, da napoletano è una gioia immensa. Indescrivibile». Insigne il prossimo anno giocherà dall'altra parte dell'oceano, in Canada: «Questa è casa mia, appena avrò tempo tornerò perché è casa mia. Quali sono stati i momenti piu' belli? Sono tantissimi però non voglio ricordare solo gli episodi ma nel complesso tutti questi 10 anni. Ci sono stati momenti belli e meno belli ma l'amore per questa maglia è troppo forte». Insigne ha poi parlato del confronto con la società nel momento della scelta di lasciare la sua città: «Ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte, come quelle che abbiamo preso con la società. Non ho rimpianti, spero anche i tifosi. Loro mi hanno dimostrato l'affetto nei miei confronti e lo porterò sempre dentro. Grazie a tutti i miei allenatori, da Benitez a Sarri, Hamsik, Albiol, Reina... tutti hanno speso bellissime parole per me. Questa è stata per 10 anni casa mia, dal settore giovanile fino alla prima squadra». Abbraccia i figli e dice: «Spero che quando cresceranno si parlerà ancora di me a Napoli»

