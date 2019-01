© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol in extremis, per evitare un ko che sarebbe stato ingiusto. L'Insieme Ausonia ringrazia Giuseppe Monaco Di Monaco per la rete che, all'89, ha consentito alla squadra ciociara di raggiungere il pari nel match in campo esterno con la Vigor Perconti. E, al tirare delle somme, il pareggio sta anche un tantino stretto all'Insieme, che ha giocato tutto il secondo tempo nella metà campo romana, grazie anche all'inserimento sulla fascia di un ottimo Corrado. Ma l'imprecisione sotto porta e qualche affanno di troppo, hanno impedito ai ragazzi di Gioia di segnare prima dell'ultimo giro di lancette.La palla per il pareggio, prima che a Monaco Di Monaco, era capitata sui piedi di Palumbo, che a due passi dalla linea di porta non ha saputo far meglio che tirare addosso a Trinchera. Proprio il portiere della Vigor, è stato protagonista con alcune parate che, però, hanno solo rimandato il gol dell'Insieme. A segnare peer la Perconti, era stato Barbarella, che ha approfittato di un'indecisione della difesa dell'Ausonia.