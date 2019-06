Novità in casa Insieme Ausonia: ufficializzato il nuovo Mister per la stagione 2019/2020 che è Salvatore Amato. La nuova guida tecnica sarà affiancata dai collaboratori tecnici Mister Luca Starita e Mister Edu, preparatore dei portieri Mister Domenico Russo e dal massaggiatore Giorgio Claudio.

Ultimo aggiornamento: 17:23

