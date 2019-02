Insieme Ausonia, Gioia: «Vogliamo fare qualcosa di importante»

L'Insieme Ausonia è un agglomerato di potenza nobilitato da una ferocia agonistica senza eguali: 30 punti dal 14 ottobre, capolista virtuale insieme alla Pro Calcio Tor Sapienza in questo periodo. I nuovi calciatori hanno dato quella convinzione ulteriore che la squadra già aveva, ma certificandone le sicurezze in maniera ancora più marcata. C'è il gruppo, ci sono i singoli, c'è una grande idea di gioco. La squadra di Roberto Gioia ha capito la sua reale dimensione. Una rincorsa trasformata in corsa, si dà il 100% e i risultati arrivano. Domenica in programma la trasferta in casa del Pro Roma, fanalino di coda, prima dell’atteso big match con la Pro Calcio Tor Sapienza. Mister Gioia la introduce con estrema lucidità: «Non bisogna sottovalutare nessuno, si può vincere e perdere con chiunque. I tre punti di Roma hanno lo stesso valore di quelli di domenica prossima. Sarà una domenica difficile contro una squadra che venderà cara la pelle. Se uno crede in quello che sta facendo i risultati arrivano. Il primo a crederci deve essere l’allenatore e deve trasmettere le convinzioni al gruppo. Se non sei il primo a crederci il gruppo ne risente. Sappiamo di dover andare con i piedi di piombo a Roma, con il massimo rispetto dell’avversario. Non ci sono squadre cuscinetto, a maggior ragione quando giocano in casa ci credono, ci aspetta una battaglia e se vogliamo fare qualcosa di importante e dare continuità dobbiamo andare per i tre punti». Dal 14 ottobre l’Insieme Ausonia è virtualmente prima in classifica: 30 punti come la Pro Calcio Tor Sapienza, il Pomezia ne ha raggranellati 28, Gioia vuole costruire qualcosa di fantastico: «Vogliamo fare qualcosa di importante. Chi sbaglierà di meno avrà tante possibilità di rientrare nel giro delle grandi: vogliamo sbagliare il meno possibile e crediamo in quello che facciamo. Vogliamo continuare a sognare perché sognare non costa niente». La storia continua. Il sogno continua.

