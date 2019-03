Insieme Ausonia, Gioia: «La vittoria della consapevolezza»

Quando si parla di Insieme Ausonia c'è solo da stropicciarsi gli occhi. La compagine più strutturata, forte e continua del girone B di Eccellenza ha imposto la propria forza anche all'"Ivo di Marco", impianto amico dell’Ottavia dove i biancazzurri erano riusciti a superare Pomezia e Sora. La squadra di Roberto Gioia da metà ottobre ha stabilito un cammino da record e ora si trova ad appena quattro punti dal primo posto. Il bottino pieno lontano dal “Madonna del Piano” mancava dal 6 gennaio – 0-1 in casa del Grifone Gialloverde, firmato Zonfrilli – e lo 0-3 senza appello, senza storia, firmato da Palumbo, Monaco Di Monaco e Zonfrilli rappresenta l’undicesimo successo stagionale e 42 punti in classifica commentato con entusiasmo dall’allenatore dei ciociari: «La vittoria della consapevolezza. Abbiamo raggiunto una quadratura fisico-mentale, tecnica e tattica. I ragazzi hanno capito il valore della nostra squadra. Possiamo fare bene se da qui alla fine continueremo a capire chi siamo. Ora c’è grande maturità, quella che serve in queste categorie: ieri siamo andati a Roma da squadra importante, approcciando la partita alla grande e gestendola bene. Ci sono stati momenti nel finale dove loro hanno provato a riaprirla, ma noi ci siamo saputi difendere con maturità. Mi auguro che i ragazzi capiscano che ci aspetta qualcosa di importante da qui alla fine».

Ultimo aggiornamento: 19:02

