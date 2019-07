Insieme Ausonia: confermato il bomber Palumbo

I suoi gol serviranno, eccome se serviranno. La sinfonia del rhythm and goal suonerà per un'altra stagione al "Madonna Del Piano": Gianmario Palumboviene confermato dall'Insieme Ausonia e sarà a disposizione anche del nuovo corso avviato da Salvatore Amato, dopo le cinque reti realizzate nella scorsa stagione, fondamentali per cullare fino alle ultime giornate il sogno Serie D. Un sogno accarezzato e che quest'anno, vista la campagna acquisti mixata con i rinforzi sembra far decollare ulteriormente le ambizioni degli aurunci.

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA