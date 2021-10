Inghilterra, Southgate convoca Abraham. Sono 13 i romanisti nelle rispettive nazionali

Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:27

Tammy Abraham torna in nazionale. Il ct dell’Inghilterra Southgate ha premiato l’attaccante della Roma per le sue ottime prestazioni in giallorosso inserendolo nella lista dei calciatori che affronteranno Andorra (9 ottobre) e Ungheria (12 ottobre), sfide valide per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Abraham mancava dalla nazionale da più di un anno, l’ultima presenza risale al 18 novembre quando ha giocato 76 minuti contro l’Islanda (primo turno di Nations League). Poi, l’addio di Lampard al Chelsea, ma soprattutto l’arrivo di Tuchel a gennaio 2020 ha frenato la sua ascesa: prima l’infortunio alla caviglia, poi le troppe panchine hanno convinto Southgate a escluderlo dall’Europeo della scorsa estate. Sono 13 i giocatori della Roma convocati dalle rispettivi nazionali, ecco la lista: Cristante, Pellegrini (Italia); Mkhitaryan (Armenia); Vina (Uruguay); Kumbulla (Albania); Rui Patricio (Portogallo); Veretout (Francia); Diawara (Guinea); Darboe (Gambia); Shomurodov (Uzbekistan); Calafiori e Bove (Italia Under 21).