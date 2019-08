Scholes torna in campo: il figlio lo convoca per una gara di Sunday League

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra di Scholes junior si trova senza nove calciatori e papà Paul scende in campo come rinforzo per amore del figlio. E' accaduto a Stockport, in Inghilterra, in occasione della sfida della Sunday League (campionato amatoriale le cui gare spesso si giocano in parchi pubblici e senza spalti). Di fronte Stockport-Royton Town, e proprio nel Royton gioca Arron Scholes, figlio dell'undici volte campione inglese. La squadra ospite, però, per questo incontro non ha un numero di giocatori sufficienti, per l'assenza di ben nove elementi. Così, dopo l'iniziale fase di sconforto per l'idea di una sconfitta a tavolino, ecco la proposta: «Si unisce a noi il papà di un ragazzo», un rimedio che la dirigenza dello Stockport accetta. Senza sapere, però, che il papà in questione è Paul Scholes, che gioca la gara come se fosse ancora in Premier League, tra la soddisfazione dei compagni e anche degli avversari, che forse mai avrebbero pensato di dover affrontare il campione in mezzo al campo che, umero 8 sulle spalle e fisico un po' arrotondato, però non basta per evitare il ko allo Stockport.