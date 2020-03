Inghilterra-Italia, l'amichevole di Wembley per ora è confermata

Una a porte chiuse, in Germania. O forse no. Quella in Inghilterra, a Wembley, sì. Almeno per ora. Venerdì 27 marzo, l'amichevole dell'Italia contro l'Inghilterra per il momento è stata confermata. Con un tweet la Federcalcio inglese ha ribadito che le prossime due amichevoli dei Tre Leoni, contro gli Azzurri e tre giorni più tardi la Danimarca, verranno disputate regolarmente. «Al momento - si legge nella nota della Fa - e in linea con le disposizioni del governo, non è cambiato nulla circa le nostre partite contro Italia e Danimarca in programma a fine mese. Sarà nostra premura informare i tifosi in caso di cambiamenti».

