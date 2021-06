Inghilterra, i tormenti di Southgate: affronta la Germania 25 anni dopo il rigore fallito nella semifinale di Euro96

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Sono passati 25 anni da quel 26 giugno 1996, quando Gareth Southgate – all’epoca difensore dell’Aston Villa e dell’Inghilterra – alla nona presenza con la sua Nazionale (allenata da Terry Venables) fece piangere un paese intero. Europei del 1996, semifinale tra i Tre Leoni e la Germania. L’isola di Sua Maestà che sogna di vincere il primo titolo continentale, 30 anni dopo il trionfo Mondiale – sempre in Inghilterra – battendo in finale proprio i tedeschi.

Ma quella semifinale è tosta, tortuosa. Anche quando è in difficoltà, la Die Mannschaft è una squadra indomabile. Se ne accorge l’Inghilterra, che passa in vantaggio con Shearer ma si fa raggiungere da Kuntz. Il risultato non si sblocca e si va ai rigori. Non sbaglia nessuno degli inglesi (così come dei tedeschi): gol di Shearer, Platt, Pearce, Gascoigne, Sheringham. Si va ad oltranza. E per l’Inghilterra sbaglia proprio Southgate. Fine del sogno. La Germania vince poi l’Europeo grazie al golden gol di Bierhoff, che stende una sorprendente Repubblica Ceca.

Occasione di rivicita

Dopo ben cinque lustri, ironia della sorte, Southgate ha la grande occasione di rifarsi da quell’errore che lo ha tormentato per tutta la carriera. Oggi è il c.t. dell’Inghilterra, capace di passare come prima del girone con sette punti, con due reti fatte e zero subiti. Assieme all’Italia di Roberto Mancini, è l’unica Nazionale a non aver ancora subito un gol. L’incrocio è un grande classico del calcio europeo: Inghilterra-Germania, ottavi di Euro 2020. Si giocheranno a Londra (Wembley) martedì 29 giugno (alle ore 18). Chissà se Southgate tra cinque giorni riuscirà a cancellare – almeno in parte – quell’errore dal dischetto. Un tormento che non è mai andato via. E che forse la qualificazione ai quarti potrebbe alleviare.