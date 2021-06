Inghilterra-Germania, diretta alle 18. Probabili formazioni: Goretzka convince Low, Southgate ancora con Saka

Martedì 29 Giugno 2021, 14:55

SEGUI LA DIRETTA

Quarta giornata di ottavi di finale ad Euro 2020, che si aprirà alle ore 18 contro lo sconto anglotedesco di novencentesca memoria tra Inghilterra e Germania. I britannicci arrivano agli ottavi di finale da primi classificati nel girone D, quello della Croazia caduta ieri contro la Spagna, e seppur arrivati alla seconda fase agevolmente hanno realizzato solo due reti - subendone zero -. I tedeschi invece hanno avuto una prima fase molto turbolenta, e la qualificazione, dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia e la vittoria contro il Portogallo, è arrivata solo in extremis negli ultimi venti minuti contro l'Ungheria, grazie al gol liberatorio di Goretzka che ha regalato a Joachim Low il punto necessario per strappare il pass per gli ottavi. L'ultimo confronto ufficiale tra le due nazionali è datato mondiali in Sudafrica del 2010, quando fu la Germania ad imporsi con il largo punteggio di 4 a 1. L'incontro sarà disputato al Wembley Stadium di Londra e sarà diretto dal fischietto olandese Danny Makkelie.

APPROFONDIMENTI INVASIONE DI CAMPO Germania-Ungheria, l'invasione di campo dell'attivista... A MONACO Germania-Ungheria 2-2. Un gol di Goretzka salva i tedeschi che... RICORSI STORICI Inghilterra, i tormenti di Southgate: affronta la Germania 25...

Inghilterra, i tormenti di Southgate: affronta la Germania 25 anni dopo il rigore fallito nella semifinale di Euro96

LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Sancho, Mount, Foden, Rashford, Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz; Gnabry

A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Sule, Gunter, Musiala, Neuhaus, Sane, Gundogan, Emre Can, Werner, Volland. Ct: Joachim Löw

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro, su Rai Uno con streaming su Rai Play, e sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport 251.