Inghilterra-Croazia 1-0: a Wembley la decide un gol di Sterling

Grande esordio agli Euro 2020 per l'Inghilterra “padrone di casa” nello stadio di Wembley, che sconfigge la Croazia per 1 a 0 con un punteggio che non rende merito alla grande prestazione dei giocatori inglesi. Il primo tempo è avaro di emozioni, ma sono sempre i britannici ad avere il pallino del gioco. Foden sfiora subito il vantaggio colpendo il palo con un tiro a giro di sinistra, ma fino al 45' sono davvero pochi i brividi da segnalare. Nel secondo tempo il copione è quasi uguale per la Croazia, ma l'Inghilterra spinge maggiormente sull'acceleratore. E da un'imbucata splemndida di Phillips nasce l'occasione del vantaggio, che Sterling è bravo a concretizzare sotto porta. Da lì al 90' ancora tantissimo equilibrio, con Dalic che prova a scuotere i suoi cambiando le punte. Ma non basta. L'Inghilterra vola in primo posto al girone D, in attesa del risultato di Scozia-Repubblica Ceca di domani.

APPROFONDIMENTI LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone D: la rosa dell'Inghilterra LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone D: la rosa della Croazia LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone D: la migliori foto dell'Inghilterra