Inghilterra-Croazia alle 15, le probabili formazioni: Kane con Sterling e Sancho, Dalić con Modric, Perisic e Rebic

Prima giornata di Euro 2020 anche nel Gruppo D, che verrà battezzato alle 15:00 di oggi subito dal match clou tra le due favorite a piazzarsi prime, Inghilterra e Croazia. La partita sarà diretta dal fischietto azzurro Daniele Orsato e sarà la prima a disputarsi a Wembley, nella struttura che ospiterà anche semifinali e finali.

APPROFONDIMENTI LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone D: la rosa dell'Inghilterra LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone D: la rosa della Croazia LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone D: la migliori foto dell'Inghilterra

Dovrebbe scendere in campo con un canonico 4-3-3 il commissario tecnico inglese Gareth Southgate, che potrà contare in attacco sui muscoli e sulle capacità realizzative di Harry Kane. Sancho e Sterling gli sfrecceranno affianco nelle vesti di ali ultraoffensive, mentre le mezzali dovrebbero essere Foden da una parte e Phillips dall'altra. In difesa ancora indisponibile Harry Maguire, al suo posto dovrebbe giocare Mings.

Modulo iperoffensivo anche per Zlatko Dalić, che a Londra scenderà in campo con il 4-2-3-1. Sarà Petkovic la punta designata a fare male alla retroguardia britannica, con Modric che prenderà la trequarti in suo appoggio. Ai lati Perisic e Rebic si prendono la maglia da titolare come ali, e a far da filtro col pacchetto difensivo ci saranno un interista ed un ex interista, Brozovic e Kovacic.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Shaw, Mings, Stones, Walker; Foden, Rice, Phillips; Sterling, Kane, Sancho.

A disp.: Henderson, Johnstone; Chilwell, Coady, James, Maguire, Trippier, Ben White; Bellingham, Henderson, Mount, Grealish, Saka; Calvert-Lewin, Rashford. All. Gareth Southgate

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Petkovic

A disp.: Kalinic, Sluga; Lovren, Juranovic, Bradaric, Skoric, Gvardiol; Badelj, Pasalic, Vlasic, Orsic, Ivanusec; Kramaric, Brekalo, Budimir. All. Zlatko Dalić