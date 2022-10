Tegola per Pogba: tornerà in campo nel 2023, addio al Mondiale in Qatar

Doccia fredda per Pogba. Dopo le indiscrezioni circolate nel corso della giornata arrivano le conferme: sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar con la sua Francia. La decisione è stata presa questo pomeriggio dopo gli accertamenti di rito. Il centrocampista francese ha accusato di recente un dolore alla coscia destra, la stessa gamba del ginocchio operato due mesi fa. Intervento che gli ha impedito di fare il suo esordio stagionale con la maglia bianconera. Il francese era tornato ad allenarsi da qualche giorno in gruppo, con la speranza di acciuffare una convocazione, ora definitivamente svanita. La conferma è arrivata dalla sua agente Rafaela Pimenta dopo un consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Musahl. Il centrocampista proseguirà il suo programma riabilitativo per tornare nel 2023.