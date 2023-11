Infortunio Leao, lesione di primo grado al bicipite femorale destro: ecco quanto starà fuori

Lesione di primo grado del bicipite femorale destro per Rafael Leao, che salterà la gara con la Fiorentina (25 novembre) e proverà a rientrare per la delicata sfida di Champions contro il Borussia Dortmund (28 novembre). Il portoghese, che non andrà in Nazionale, si è fatto male con il Lecce. Un k.o. quello di Rafael Leao che ricorda quello che ha avuto nella scorsa stagione contro la Lazio (a inizio maggio) prima dell’Euroderby di andata perso in semifinale contro l’Inter per 2-0. Match, appunto, saltato dal portoghese per un’elongazione muscolare all’adduttore.

Calabria, nessuna lesione

Out anche Calabria. Il terzino, però, dovrà rinunciare alle gare contro Macedonia del Nord (17 novembre) e Ucraina (20 novembre) per essersi procurato, sempre con il Lecce, un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. È stato sostituito all’intervallo da Musah.