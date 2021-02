Giovedì sera Fonseca era stato troppo ottimista: «Edin? Non dovrebbe essere nulla di grave». E invece lo stop intercorso a Dzeko, uscito anzitempo nel match con il Braga, allontanerà il bosniaco almeno 15-20 giorni dal campo. Questo il responso dopo gli esami svolti ieri a Villa Stuart: lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Calendario alla mano, il rischio che non ce la faccia per la gara d’andata contro lo Shakhtar (11 marzo) è alto. Il bosniaco sarà assente di sicuro contro il Milan, la Fiorentina e il Genoa. Una tegola per la Roma perché dopo l’esclusione dovuta per motivi disciplinari dopo il match di Coppa Italia contro lo Spezia, l’ex City stava tornando ai suoi livelli. Due gol nelle gare di Europa League con il Braga ma soprattutto la sensazione di esser tornato in condizione. Tra l’altro con la rete ai lusitani, sono diventati 4 i calciatori della Roma in doppia cifra in materia di marcature. Oltre a Edin, ci sono Veretout (10), Mkhitaryan (11) e Borja Mayoral (11). Nella sua storia, la Roma solo in 4 stagioni (1928-29, 1962-63, 2012-13 e 2016-17) era riuscita a portarne tanti in doppia cifra.

I QUATTRO IN DOPPIA CIFRA

Senza Dzeko, spazio a Mayoral. La trasformazione da alternativa a titolare si va lentamente completando. Anche perché probabilmente toccherà allo spagnolo scendere in campo contro lo Shakhtar. Squadra alla quale Borja ha già segnato due reti nella Youth League del 2015-16. Ora l’infortunio di Dzeko gli spalanca le porte per giocare almeno 3-4 partite con continuità e confermare il suo buon momento di forma. A fine febbraio, può già fregiarsi di un piccolo record. Nessun spagnolo, infatti, aveva mai segnato così tanto in una singola stagione in giallorosso. Con la rete al Braga, Mayoral ha superato Joaquin Peirò, attaccante della Roma degli anni ‘60 che si fermò a quota 10 gol nella stagione 1968-69, di cui 4 in campionato e 6 in Coppa Italia. Verso il Milan: Kumbulla ieri si è allenato con il gruppo dei calciatori che non hanno svolto lavoro defaticante. L’albanese oggi svolgerà dunque la prima seduta insieme alla squadra e tornerà tra i convocati. Difficile invece che possa scendere in campo. L’ultima gara disputata, il 6 febbraio con la Juve.

