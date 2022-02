Bastoni, infortunio alla caviglia durante Inter-Roma: ecco le condizioni del difensore nerazzurro

Trauma distorsivo alla caviglia destra per Alessandro Bastoni. È questo il primo responso dopo che il difensore dell'Inter è uscito zoppicando poco prima dell'intervallo durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma, venendo sostituito da Stefan De Vrij.

Dopo un colpo di testa, il centrale nerazzurro è ricaduto male sulla caviglia, venendo poi accompagnato fuori dal campo dallo staff medico interista. Un ulteriore problema per Simone Inzaghi, che già avrebbe dovuto fare a meno di Bastoni per le prossime due giornate di campionato dopo la squalifica comminata al difensore per il post-derby.