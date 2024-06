Infortunio Barella, il risultato degli esami: come sta il centrocampista dell'Italia

L'Italia intera è rimasta col fiato sospeso alla notizia dell'infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista centrale della Nazionale e dell'Inter ha interrotto il ritiro a Coverciano a causa di un affaticamento muscolare che ha creato non pochi timori soprattutto tra i tifosi. L'ex Cagliari oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno fatto chiarezza sulla sua condizione fisica. A fare luce su questa è stata la Figc stessa che, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato.

Come sta Barella

Quindi come sta Barella? La situazione dopo l'infortunio muscolare è in miglioramento, si legge nella nota ufficiale, con la ripresa dall'affaticamento muscolare che procede nel pieno rispetto delle aspettative. Il giocatore dell'Inter continuerà con le terapie scelte dallo staff della Nazionale per cercare di reintegrarlo il prima possibile in vista della partita di esordio negli Europei 2024 di sabato 15 giugno contro l'Albania.

Questo il comunicato dell'Italia: «Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.

Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni».