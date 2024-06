Infortunio Barella, Spalletti svela il giorno del ritorno: quando sarà di nuovo in campo

L'infortunio di Barella sembra meno importante del previsto con Luciano Spalletti che è fiducioso di riaverlo nella partita tra l'Italia e l'Albania. Ad affermarlo è lo stesso commissatio tecnico che ha parlato alla vigilia dell'amichevole con la Bosnia Erzegovina che va in scena domani. Il centrocampista dell'Inter non ci sarà per questo match di preparazione alla prima degli Europei 2024.

Infortunio Barella, il risultato degli esami: come sta il centrocampista dell'Italia

Le parole del Ct

In conferenza stampa prepartita, Spalletti ha parlato di diverse cose e poi ha fatto chiarezza sulla situazione di Barella: «C'è ottimismo fin dal primo momento, è sempre stato sotto controllo. Quando c'è un affaticamento c'è sempre un po' da aspettare per vedere l'evolversi della situazione. Non è preso in considerazione per la Bosnia, per l'Albania si».

Così il tecnico di Certaldo ha rassicurato i tifosi che si stavano rassegnando a un Europeo senza il centrocampista nerazzurro. Nei giorni scorsi, l'ex Cagliari si era fermato a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a interrompere la preparazione a Coverciano. Gli esami di oggi, invece, hanno dimsotrato come la situazione sia in miglioramento e il recupero nei tempi previsti.