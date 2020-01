Tegola per Mourinho: ginocchio ko, Kane fuori per tre mesi. Tottenham su Piatek

Brutta tegola per il Tottenham di Josè Mourinho: Harry Kane starà fuori per tre mesi. Il bomber degli Spurs e della nazionale si dovrà operare ai legamenti del ginocchio sinistro, rotto nel match di Premier League contro il Southampton giocato (e perso 1-0) a Capodanno. Lo ha annunciato il Tottenham: «A seguito degli esami effettuati dal nostro personale medico, possiamo confermare che Harry Kane sarà sottoposto a un intervento chirurgico per riparare un legamento rotto del ginocchio sinistro».

Senza Kane Mourinho ha poche opzioni per l'attacco, tanto è vero che radiomercato racconta di un interessamento del Tottenham per Piatek del Milan.





