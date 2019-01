Si fermano anche Pjanic, Cancelo e Khedira: Allegri con gli uomini contati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza totale e uomini contati quasi in ogni reparto per Max Allegri a pochi giorni dalla trasferta di Roma contro la Lazio. Oltre ai lungodegenti Cuadrado e Barzagli l’allenatore bianconero dovrà fare a meno di Benatia (infiammazione all’inguine) e molto probabilmente anche di Mandzukic, in miglioramento ma non ancora recuperato. E nella giornata di oggi si sono aggiunte altre tre defezioni importanti: Cancelo non ci sarà per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro rimediato in Supercoppa, problematica simile per Pjanic out per un versamento al polpaccio sinistro. Fuori anche Khedira, dopo i controlli effettuati in Germania che avrebbero escluso complicazioni dopo la botta rimediata al ginocchio alla vigilia della sfida contro il Chievo. Un bollettino di guerra per Max Allegri che avrà pochissime alternative e sarà costretto ad attingere dalla Primavera - almeno per la panchina - contro la Lazio.