Dybala e Llorente come stanno? Lo spagnolo preoccupa, Paulo punta l'Inter: la situazione in casa Roma

Diego Llorente e Paulo Dybala si aggiungono alla lunga lista di infortunati della Roma. Lo spagnolo ha lamentato un fortissimo dolore al flessore sinistro durante la partita contro l’Atalanta. È uscito in lacrime e si teme il peggio. Gli esami strumentali verranno effettuati domani, il tempo di far riassorbire l’edema. Solo a quel punto sarà possibile stabilire il grado di lesione e i tempi di recupero che quasi certamente non saranno inferiori alle due/tre settimane. Discorso differente per Dybala che ha riportato una contusione/distorsione alla caviglia sinistra a seguito di un’entrata in scivolata di Palomino. Oggi si sottoporrà a controlli e sarà possibile stilare le tempistiche.

Pagelle Atalanta-Roma: male Rui Patricio (4), Pellegrini a sprazzi (6,5), Ibanez distratto (4,5), Cristante è lento (5,5)

Totti ritorna alla Roma? «Il matrimonio si fa sempre in due». E su Pellegrini svela un retroscena

Appare difficile che possa giocare contro i rossoneri sabato prossimo, l’obiettivo è riaverlo a disposizione contro l’Inter il 6 maggio e poi per la doppia semifinale contro il Bayer Leverkusen. Uno stop che gli permetterà di recuperare a pieno anche dal problema all’adduttore destro. Due infortuni che si aggiungono a quelli di Smalling e Wijnaldum entrambi fermati giovedì scorso nella gara di ritorno contro il Feyenoord da una lesione al flessore della coscia sinistra. Non solo, ieri Mancini ha chiesto il cambio per alcuni giramenti di testa. Un problema passeggero, sperano alla Roma.