«InFormaTeen», parte il progetto per educare i giovani a una vita sana

Il mondo medico e quello sportivo si uniscono per aiutare i giovani: è questo lo scopo del Campionato della Salute, all’interno della neonata campagna nazionale “InFormaTeen” promossa da Foce (Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi), dal Coni, dalla Figc e da Poste Italiane. Tramite giochi, domande e approfondimenti online ciascun adolescente potrà accrescere la propria educazione riguardo ai corretti stili di vita. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione nella sala giunta del Coni.

Cognetti: «Obiettivo è creare nuova cultura prevenzione»

«Vogliamo creare una nuova cultura della prevenzione, la “medicina dei sani” – ha spiegato il prof. Francesco Cognetti, presidente di Foce – Il 15 per cento degli adolescenti fuma regolarmente, mentre il 30 per cento non pratica alcuna attività fisica o sport, è completamente sedentario». L’impatto sull’intero sistema-Paese di tutte queste patologie può essere drasticamente ridotto «insegnando le regole della prevenzione a tutti i cittadini - prosegue Cognetti - La riduzione dell’incidenza delle malattie oncologiche, ematologiche e cardiache consentirebbe inoltre importanti risparmi economici. E’ stato stimato che solo il cancro determina costi diretti ospedalieri per oltre 4 miliardi di euro a cui vanno aggiunti altri 2,5 miliardi per le spese assistenziali complessive».

Il programma

Il progetto intende creare una nuova cultura della prevenzione tra tutta la popolazione partendo proprio dagli adolescenti. La nuova campagna prevede un portale web (www.informateen.it) con tante informazioni utili e che ospiterà la sezione più importante, quella del gaming. E’ poi prevista la diffusione di materiale informativo attraverso i diversi canali di comunicazione della FIGC e del Settore Giovanile e Scolastico, che collaborerà attraverso le proprie strutture alla realizzazione di webinar e incontri in presenza rivolti ai teenager sulle tematiche affrontate dalla campagna. Viene anche avviata una capillare attività sui social media, in particolare sul nuovo profilo TikTok tiktok.com/@informateen dove sono veicolati messaggi sui corretti stili di vita. Infine calciatori, allenatori e altri sportivi porteranno sul profilo TikTok ufficiale del progetto le loro testimonianze.

Malagò: «Pratica sportiva è strumento di salute»

«Abbiamo deciso di allearci nuovamente al mondo della medicina - prosegue Giovanni Malagò, Presidente CONI -. Lo abbiamo fatto anche per incoraggiare la pratica dello sport nel nostro Paese che deve essere visto sempre più come uno strumento di salute». Non va poi trascurato il valore educativo che lo sport possiede, e per tutti questi ottimi motivi deve essere maggiormente incentivato. «Abbiamo 13 milioni e mezzo di tesserati nelle varie federazioni sportive, sparsi sul Paese. L’obiettivo è che altri 46 milioni si uniscano a questi 13 milioni e mezzo, e InFormaTeen ci dà una grande mano», conclude Malagò. «Come rappresentanti della disciplina sportiva più diffusa in Italia siamo felici di poter dare il nostro contributo alla promozione della nuova campagna - prosegue Gabriele Gravina, presidente della FIGC -. L'attenzione alla cura della persona è indice della civiltà di un Paese».

Ranieri e Allegri, testimonial al fianco dei giovani

Tra i testimonial dell'iniziativa ci sono due grandissimi allenatori di calcio. Dopo quasi quarant’anni passati ad allenare, Claudio Ranieri conosce molto ben il valore della formazione, ed è preoccupato che sempre più giovanissimi (“bambini”, li chiama lui) abbandondano lo sport ad appena 14-15 anni: «I bambini iniziano a praticare attività sportive, calcio palllavolo eccetera, sempre più piccoli ma una buona percentuale di loro lascia lo sport sempre prima – dice l’ex allenatore del Cagliari – I genitori danno loro sempre dei giochini perché non rompano le scatole. Io dico, date loro qualche giochino che faccia capire loro l’importanza del non bere, non drogarsi, non fumare». E ancora: «Dobbiamo parlare con tutti i bambini e trovare dentro di loro la soluzione, visto che tanti genitori ormai demandano l’educazione dei figli.

Chi rimane nel mondo dello sport, sa che curando il suo corpo ottiene risultati importanti».

Anche Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, è preoccupato: «Ci sono molti meno ragazzi che fanno sport rispetto a un tempo. Eppure lo sport insegna il rispetto, la disciplina, e protegge da abitudini pericolose come il bere alcolici». Anche il supporto psicologico, per i giovani di adesso, assume un'importanza primaria. Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus squalificato per calcioscommesse nei mesi scorsi, ne è l'esempio: «Nicolò è seguito da un gruppo fantastico, sta facendo un percorso importante e uscirà dal suo problema nel modo migliore», continua Allegri. «Come atleta ho imparato che nella mia attività sportiva è molto importante anche l’informazione - sostiene in un videomessaggio Simona Quadarella, stella del nuoto -. Infatti, per gareggiare al meglio non bisogna solo allenarsi bene, e conoscere i propri avversari, ma anche stare attenti a tutti gli infortuni e le malattie, avversari invisibili. In tal caso l'unica strategia vincente è la prevenzione, quindi mi prendo cura di me stessa giorno per giorno fortificando la mia salute».