Infarto in panchina per il tecnico della Dinamo Bucarest, giocatori in lacrime in campo Video

Momenti di grande paura durante la partita tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova in Romania. Al 24' il tecnico della Dinamo, il 51enne Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco cardiaco e si è improvvisamente accasciato in panchina. Un'ambulanza è entrata sul terreno di gioco per prestargli soccorso col defibrillatore, tra lo shock del pubblico e le lacrime dei giocatori in campo, alcuni dei quali si sono messi a pregare. Eugen Neagoe è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Bucarest e nella notte è stato operato. Le sue condizioni sono definite stabili. La partita è poi ripresa e l'Universitatea di Craiova si è imposta 2-0.

¡TERRIBLE SUSTO! 😖😖 El entrenador del Dinamo Bucarest, Eugen Neagoe, sufrió un infarto cuando se jugaba el minuto 25 de partido 😨😨 Inmediatamente fue atendido por los médicos 🚑 pic.twitter.com/XSs4T4gsMC — Esto en Línea (@estoenlinea) 22 luglio 2019

