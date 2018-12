Incidenti prima del derby: dieci arresti, tra i quali ci sono otto francesi

Dieci tifosi sono stati arrestati per le tensioni che si sono verificate fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino prima del derby della Mole. Altri cinque sono stati indagati per rissa. Per tutti verrà valutato il Daspo. Tra gli arrestati ci sono otto francesi, tra cui un agente della polizia di frontiera di Modane. Appartenenti al gruppo di tifosi conosciuti come Drughi, sono stati trovati in possesso di grossi petardi. Sempre fuori dallo stadio sono stati arrestati, per lancio di oggetti pericolosi e rissa, un tifoso della Juventus e uno del Torino. © RIPRODUZIONE RISERVATA