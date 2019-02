Manuel Scavone sta meglio, Tac negativa. E Beretta gli fa visita in ospedale

Potrebbe essere dimesso già oggi dall'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce il centrocampista giallorosso, Manuel Scavone, vittima di un duro scontro di gioco pochi secondi dopo il fischio di inizio di Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma giornata di Serie B, match poi sospeso. Il giocatore, colpito violentemente alla testa durante uno scontro aereo fortuito con Giacomo Beretta, ha perso i sensi ed è stato soccorso dall'ambulanza che lo ha portato in ospedale. Il primo bollettino medico diffuso ieri sera dai medici parla di «un forte trauma commotivo che aveva provocato una momentanea perdita di coscienza» ma il giocatore «complessivamente in buone condizioni». Le Tac al cranio, alla cervicale e al torace, hanno dato tutte «esito negativo» escludendo dunque la presenza di lesioni interne.



Ultimo aggiornamento: 14:20

Data la perdita di conoscenza, comunque, i medici del Pronto Soccorso, d'intesa con il neurochirurgo di turno, hanno deciso il ricovero precauzionale nel reparto di Neurochirugia, dove Scavone dovrà restare in osservazione almeno fino a questa sera. Ancora da valutare i tempi di recupero, se il giocatore dovesse esser dimesso oggi dovrà comunque avere il tempo necessario per recuperare gradualmente dal forte stress emotivo. E Scavone ha ricevuto in ospedale la visita proprio di Beretta, il giocatore dell'Ascoli con cui si è accidentalmente scontrato. Nella foto postata sui social il centrocampista è sorridente al fianco di Beretta.