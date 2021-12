Incidente nella notte sull'A1: coinvolti tifosi della Roma di ritorno da Bologna

Notte di paura per alcuni tifosi della Roma che stavano rientrando dalla trasferta di Bologna. A un chilometro dal casello di Orvieto in direzione Sud, intorno alla mezzanotte, un'auto ferma in mezzo alla strada ha generato una carambola in cui sono state coinvolti sette vetture. L’auto è scivolata da una bisarca, il conducente del mezzo non se ne sarebbe accorto e ha continuato la sua corsa. Il mezzo è stato poi travolto dalle macchine in arrivo generando un maxi tamponamento. Sul posto è intervenuta la polizia, vigili del fuoco e 118, alcuni tifosi sono stati portati in ospedale per accertamenti: «Tutto questo per sostenere la nostra Roma e portare avanti il nostro ideale», ha scritto sui social un ultras coinvolto.

