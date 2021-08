Martedì 17 Agosto 2021, 07:35

Con Abraham o senza Abraham. Per ora senza, e comunque per poco, magari solo per la prima uscita, vedremo. Veramente difficile vederlo giovedì in campo con il Trabzonspor, complicato con la Fiorentina. Complicato ma non impossibile. Il calciatore è in partenza per Londra, per mettere a posto la questione del visto. Al suo ritorno dovrà rispettare cinque giorni di quarantena, come fu per Mourinho quando è sbarcato per la prima volta nella Capitale. Potrà allenarsi a Trigoria e tornare a casa: la classica quarantena light, casa-lavoro-casa. In questo caso, la partita contro la Fiorentina è considerata “lavoro”. Quindi in teoria potrà essere a disposizione dello special, la controindicazione è che non avrà avuto modo di allenarsi troppo tempo con il resto della squadra. Tammy avrà a disposizione anche il ritorno del playoff di Conference, il 26 agosto allo stadio Olimpico contro il Trabzonspor, magari lì lo vedremo al centro dell’attacco e con qualche allenamento in più con il gruppo. Per ora tocca a Eldor Shomurodov, che si merita la vetrina per le buone prestazioni ammirate nell’estate di amichevoli. Abraham è un centravanti diverso dall’uzbeko, è più bravo nell’area di rigore, ma che sa assicurare anche profondità; Eldor sa fare la prima e la seconda punta e non è escluso che, nel 4-2-3-1 o 4-4-2 mourinhiano, non si possano vedere uno al fianco dell’altro (stesso discorso vale per Mayoral, che resta il centravanti di scorta). A Trebisonda torna Pellegrini (in attesa di visionare la proposta di rinnovo del contratto da parte del club), che sta recuperando dagli acciacchi muscolari. Probabile che giovedì vedremo l’undici che ha cominciato la sfida di sabato contro il Raja Casablanca, con l’innesto del capitano al posto di El Shaarawy e lo spostamento a sinistra di Mkhitaryan. La Roma giovedì troverà un paio di ex come Peres e Gervinho, più il danese, ex centravanti del Parma, Andreas Evald Cornelius, insomma una squadra “esperta”, che ha tutte le intenzioni di andare avanti in questa nuova competizione. Un po’ come la Roma, che guarda con maggiore interesse all’esordio in campionato contro la Fiorentina. Oggi, sui canali del club, torna a parlare Mourinho dopo quaranta giorni di silenzi e di soli post social. «Sorrido perché ho avuto un record di 40 giorni senza interviste. Tempo incredibile, in cui mi sono concentrato solo sul lavoro e ho dimenticato i miei amici dalla stampa. Oggi è stata la giornata giusta... ho avuto un’intervista con il club e potrete guardarla domani. Niente di interessante davvero ad essere onesti. Adoro la stampa, mi sono mancati molto»

CAOS BIGLIETTI PER LA VIOLA

Soltanto 4.500 i biglietti venduti ieri per la prima con la Viola, domenica 22, ore 20,45 allo stadio Olimpico. Tanti i disservizi - assicura la Roma - legati a un fornitore della biglietteria online. I tifosi hanno atteso circa 4 ore per un biglietto, il sistema informatico cadeva di continuo, decine di lamentele social e nelle radio. Oggi comincia la vendita libera.