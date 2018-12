© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un avvio incerto la compagine dell’Aranova balza prepotentemente alle spalle delle squadre in lizza per i playoff nel girone A del campionato di Promozione. L’undici del presidente Andrea Schiavi si era presentato al nastro di partenza con una rosa rinnovata e imbottita di giovani promettenti che il mister Emiliano Bernardini ha cercato di assemblare per ripetere il brillante campionato della trascorsa stagione. La rosa rossoblù però non ha risposto alle aspettative e il team del ds Alessio Mursia ha stentato. Infatti, alla 7ma giornata l’Aranova aveva incamerato solo 10 punti e fatto preoccupare il sodalizio di via di Galtelli.IL RITORNO TRAVOLGENTE DI COMMENTUCCI&COCon il trascorre dei match nel gruppo è cresciuta la consapevolezza del suo potenziale e iniziato a macinare risultati positivi tant’è che alla 14ma giornata l’Aranova insidia, a una manciata di punti, i complessi in pole-position per lo spareggio al salto di categoria. «Ci siamo ripresi alla grande – precisa Mursia – e inanellato una lunga scia si successi con cui abbiamo raggiunto una posizione di classifica tranquilla». Il ds rossoblù non si sbilancia ma la squadra ha centrato con l’impegno odierno il decimo risultato utile battendo in trasferta l’Aurelio Roma Academy per 3 a 2. «Siamo scesi in campo con una particolare determinazione – commenta il capitano Mirko Commentucci – e chiuso la prima frazione della partita in vantaggio 3 a 0, grazie alla doppietta di Italiano e al gol di Moretti». I ragazzi di mister Bernardini sono tornati sul rettangolo verde convinti di aver già vinto ma gli avversari hanno accorciato le distanze con Polanco e a pochi minuti dal triplice fischio messo a segno la seconda marcatura con Giannini dal dischetto.IL BOMBER LUCA ITALIANO CAPOCANNONIERE DEL GIRONE A«Nel corso dei secondi 45’ ci siamo distratti troppo – ammonisce Commentucci – e questo non dovrà più accadere se vogliamo continuare nella nostra serie positiva. Il gruppo ha raggiunto il giusto equilibrio e si è inserito nei quartieri alti dove vogliamo restare e ambire a disputare i playoff». La società della cittadina sulla via Aurelia ha le carte in regola per centrare questo ambizioso obiettivo e ora può anche contare sullo scatenato Luca Italiano. Grazie alla doppietta odierna il bomber è al vertice della classifica cannonieri del raguppamento A con 13 centri all’attivo, inseguito a una distanza da Matteo Trincia (Tolfa Calcio), che ha esordito in Promozione con la casacca dell’Aranova, e da Mauro Catracchia (Corneto Tarquinia).