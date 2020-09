© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stessi premi degli uomini. In Brasile, la parità salariale, diventa realtà. La federazione ha annunciato di aver “deciso di stanziare lo stesso importo di premi e di indennità giornaliere per uomini e donne”. Una vittoria per il calcio femminile dopo che a maggio, le calciatrici americane, avevano perso il ricorso contro la federazione statunitense sullo stesso tema. La misura è stata comunicata dal presidente della CBF Rogério Caboclo in una conferenza stampa ed entrerà in vigore già dai prossimi giochi olimpici di Tokyo. Alle ragazze, ha fatto sapere il patron della lega brasiliana, era già stato comunicato a marzo.AUSTRALIA APRIPISTAL’anno scorso è stata l’Australia la prima nazione a decidere che uomini e donne dovranno guadagnare la stessa cifra per gli impegni con la Nazionale. In Olanda invece la parità salariale entrerà in vigore nel 2023. Un segnale importante, che va in nella direzione opposta a quanto successo negli USA: il 2 maggio scorso infatti, un giudice del tribunale per la California centrale a Los Angeles, si è pronunciato contro il ricorso presentato dalle atlete americane, bocciando tutte le argomentazioni da loro presentate. La richiesta di risarcimento era stata di 60 milioni di euro.ITALIA, IL PROFESSIONISMO IN ARRIVOUn primo punto, in Italia, è quello del professionismo. Il percorso per l’avvicinamento è iniziato. Le ragazze dalla stagione 2022/2023 saranno equiparate sotto questo aspetto agli uomini. In questo periodo si capirà dove il movimento ha le maggiori carenze per poter investire in maniera mirata. Dagli impianti di allenamento, agli stadi, passando per degli incentivi alle società che non hanno un club maschile alle spalle. Il momento comunque è arrivato.