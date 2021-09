Immobile e Insigne lasciano il ritiro della Nazionale. Zaniolo non si allena ma resta

Martedì 7 Settembre 2021, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 20:27

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne lasciano la Nazionale. L'attaccante della Lazio è, infatti, reduce da un affatticamento muscolare e per questo il ct Roberto Mancini ha deciso di farlo tornare a Roma dopo che lo stesso non si era presentato alla rifinitura prima del match contro la Lituania. Per quanto riguarda, invece, l'azzurro, ha dovuto abbandonare l'Italia per motivi personali.

Nicolò Zaniolo che, come Immobile, oggi non si è allenato, rimarrà a Reggio Emilia nonostante la contusione alla coscia sinistra subita durante la gara contro la Svizzera di domenica sera, anche questa valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.