Lazio: Immobile verso il forfait, Zaccagni torna a correre

Venerdì 1 Ottobre 2021, 20:05

La Lazio si gode il momento e si rimette in pista per preparare la gara col Bologna. Ma qualche problema c’è. A tenere un po’ di ansia sono le condizioni di Ciro Immobile. Il centravanti è uscito nel primo tempo contro la Lokomotiv per un problema al flessore. Si pensava a qualcosa di poco grave o comunque preso in tempo, ma il fastidio c’è ancora, tanto che domani lo staff medico e il giocatore prenderanno una decisione. La sensazione è che prevalga la prudenza e si scelga di non rischiare. Se il bomber non sarà a Bologna, difficilmente potrà rispondere alla convocazione di Roberto Mancini, ma sono tutte decisioni che verranno prese nella giornata di domani. Per il resto della squadra è stata una seduta di scarico, in campo solo i calciatori che hanno giocato poco contro la squadra russa. L’eccezione è Milinkovic, rimasto in palestra, anche lui non in grandi condizioni fisiche per via di un piccolo problema alla spalla. Su di lui però prevale l’ottimismo. L’unica novità buona della giornata arriva da Zaccagni. Il biancoceleste si è rivisto in campo, ha effettuato un lavoro differenziato per il secondo giorno di fila. Si tenterà il rientro per la gara con l’Inter.