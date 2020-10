Lazio-Inter, espulsi Immobile e Sensi per manate a Vidal e Patric

Due manate sono costate care a Immobile e Sensi nel match di Serie A fra Lazio e Inter. Al 25' del secondo tempo manata di Immobile a Vidal e rosso per l'attaccante della Lazio. Fallo di Vidal sul biancoceleste che rimane a terra. Il cileno lo va a riprendere e l'attaccante gli sferra una manata. Guida non ha dubbi: rosso per Ciro, giallo per Vidal. Lazio in 10. Espulso al 41' anche il nerazzurro Sensi, ancora per una manata, stavolta all'indirizzo di Patric.

Tarjeta roja para Ciro Immobile pic.twitter.com/MAmYNp49Td — OffsideData (@OffsideData) October 4, 2020

