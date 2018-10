Lazio, Immobile: un gol e un assist per il ct Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro libera tutti. Gol, assist e vittoria. Immobile salva la Lazio al Tardini di Parma. Decisivo negli ultimi dieci minuti, mai domo per il resto della gara. L’attaccante si scrolla di dosso le tossine negative accumulate in Nazionale. L’esclusione contro la Polonia non gli era andata giù. Non è abituato a guadare, Ciro, capocannoniere dello scorso campionato e uomo simbolo della Lazio di Inzaghi. L’abbraccio con il tecnico al fischio finale è emblematico. Simone durante la settimana lo aveva coccolato, convinto che sarebbe tornato protagonista in biancoceleste. Detto, fatto. Immobile lotta su ogni pallone contro i gialloblù e all’81’ trasforma il penalty dell’1-0. Un tiro potente sotto la traversa, che supera l’incolpevole Sepe. L’ex Siviglia esulta, prima con i compagni poi con i tifosi laziali nel settore ospiti. Non soddisfatto, al 94’ serve a Correa l’assist del definitivo 2-0. Nonostante i pochi palloni giocabili, Ciro è straripante e decisivo.«Il mister ci aveva chiesto di dare il massimo oggi, sapevamo che sarebbe stato difficile, perché il Parma è messo davvero bene in campo - rivela Immobile a SkySport -.Con i ragazzi che sono entrati dopo è stato più facile raggiungere il vantaggio, erano più carichi di noi e ci hanno dato la spinta che serviva». Sull’esclusione in Nazionale : «Sono rimasto sereno, alla fine è una questione di scelte. L'Importante è che l'Italia abbia vinto. Mister Mancini conosce le mie caratteristiche, altrimenti non mi avrebbe convocato, bisogna solo trovare il modo per dare qualcosa in più».