«Siamo trenta pari». Poi un enorme sorriso. Immobile lo fa con la naturalezza di quando calciava il pallone nei campetti di pozzolana. Con lo stesso carattere di quando, espulso in una gara della Nazionale U19 per aver esultato togliendosi la maglia sotto una curva vuota, risponde al Ct che gli chiedeva il motivo di quel gesto: «Mi alleno per quando segnerò in serie A». E di gol Ciro ne ha fatti a valanghe. L’ultimo quello su rigore di lunedì con cui ha ripreso in vetta alla classifica dei cannonieri un certo Ronaldo . Ed è proprio a lui, con la classica faccia da scugnizzo che si rivolgeva. Al CR7 divoratore di record. La doppietta contro la Lazio gli ha fatto tagliare un altro traguardo: unico ad aver fatto 50 reti in tre dei cinque maggiori campionati. Pollice in su in segno di ok e una espressione che dice tutto. Già perché il portoghese, che nella Juve ha fatto meglio di Del Piero, Trezeguet, Platini, Dybala, Sivori, Paolo Rossi solo per citarne alcuni, teme Immobile. Non a caso prima del rigore Ronaldo va dal suo portiere e gli indica l’angolo. Consiglio giusto, ma Ciro non sbaglia lo stesso. Sintomo che la sfida è accesa. Da un lato il marziano che polverizza record e numeri. Dall’altro lo scugnizzo che si è preso la Lazio sottobraccio ed ha contribuito a portarla in alto.Ora che il sogno scudetto si è dissolto sono i suoi compagni a giocare per lui. Tutti per Ciro e Ciro per tutti. Masi nessuno come lui nella storia biancoceleste. Giuseppe Signori e Hernan Crespo segnarono 26 reti rispettivamente nelle stagioni 1992/1993 e 2000/2001. Chinaglia, nell’anno dello scudetto 1973/1974 ne fece 24. Piola 21 nel campionato 1936/1937. Il Pallone d’oro 2020 resterà nella bacheca di France Football. Non sarà assegnato. Ad attirare i desideri di Cristiano Ronaldo, avido di vittorie, c’è la Scarpa d’Oro. L’ha vinta già 4 volte. Due in meno dell’eterno rivale Messi. Attuale detentore. Il gusto sarebbe doppio. In testa alla classifica, che incorona ogni anno il miglior bomber d’Europa, c’è Robert Lewandowsky a 34. Il polacco però ha finito le cartucce, causa fine della Bundesliga. Cinque partite e 4 gol da segnare per il duo Ciro e Cristiano. Dovessero chiudere tutti a 34 verrebbe data ex aequo. A Ronaldo è già capitato nel 2014 quando lo divise con Suarez. Successe anche nel 2005 Thierry Henry e Diego Forlan. Quattro gol posson bastare...ma anche no. C’è anche il record di 36 gol di Higuain da battere. Della serie chiamarsi bomber.